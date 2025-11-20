Победа и загуба за Илиян Стойнов в Анкара

Илиян Стойнов постигна победа и загуба на международния турнир по бадминтон International Series в Анкара (Турция).

Българинът надделя в първия си мач над квалификанта Емилиен Морин (Франция) с 21:17, 19:21, 21:12 за 62 минути на корта. Във втория кръг обаче той отстъпи пред поставения под №3 в основната схема Кристофър Виториани (Италия) с 11:21, 13:21 за 27 минути.

В надпреварата са заявени над 220 бадминтонисти, но Стойнов е единственият представител на България.