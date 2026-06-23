Почина шофьорът, пострадал в катастрофата на пътя Свищов - село Вардим. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието стана в понеделник, около 19.30 часа, на пътя Свищов – село Вардим. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 28-годишен от Вардим, движещ се в посока от дунавския град към селото се е ударил челно в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 66-годишен от Свищов. В резултат на това е пострадал по-възрастният водач. Той бе откаран с множество травми в Спешна помощ – Свищов, след което бе транспортиран към болнично заведение в Плевен, където по-късно е починал.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.