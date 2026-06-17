Почина треньорът на Брест Ерик Роа

Старши треньорът на Брест Ерик Роа е починал на 58-годишна възраст, съобщи френското издание L'Equipe. Към момента не се разкриват подробности около причините за смъртта на специалиста.

Роа пое Брест в началото на януари 2023 година и бързо се превърна в една от ключовите фигури за развитието на клуба. Под негово ръководство тимът постигна най-големия успех в историята си, завършвайки на трето място в Лига 1 през сезон 2023/24 и класирайки се за Шампионската лига за първи път.

Френският наставник оставя трайна следа в клуба, след като превърна Брест в един от приятните сюрпризи на френския футбол и изведе отбора до незапомнени висини.

През изминалия сезон Брест завърши на 12-а позиция в крайното класиране на Лига 1 с актив от 39 точки.

Новината за кончината на Роа предизвика вълна от съболезнования във френските футболни среди, където той беше уважаван както като треньор, така и като човек.