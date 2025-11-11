Почитаме Свети Мина - чудотворец, покровител на сираците и бездомните

Православната църква почита паметта на Св. Мина. Името му означава "месечина, Луна". Известен Чудотворец, Свети Мина е покровител на сираците и бездомните.

Смята се за патрон и покровител на всички народни лечители, знахари, воини, както и на хората, поели на дълъг път.

Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здравето на децата си, за радост и благополучие в дома.

На днешния ден се почитат още светците Виктор и Викентий.

В българската фолклорна традиция се смята, че от днес започват "Вълчите празници". Те водят след себе си най-дългите нощи.

Сега е моментът да се довършат всички ремонти, да се поправят оградите и да се запушат процепите, през които се промъкват злите сили.

Имен ден празнуват днес всички, които носят имената Мина, Минчо, Виктор и Виктория.

