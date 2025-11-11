БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почитаме Свети Мина - чудотворец, покровител на сираците и бездомните

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

На днешния ден се почитат още светците Виктор и Викентий

почитаме свети мина чудотворецът покровител сираците бездомните
Слушай новината

Православната църква почита паметта на Св. Мина. Името му означава "месечина, Луна". Известен Чудотворец, Свети Мина е покровител на сираците и бездомните.

Смята се за патрон и покровител на всички народни лечители, знахари, воини, както и на хората, поели на дълъг път.

Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здравето на децата си, за радост и благополучие в дома.

На днешния ден се почитат още светците Виктор и Викентий.

В българската фолклорна традиция се смята, че от днес започват "Вълчите празници". Те водят след себе си най-дългите нощи.

Сега е моментът да се довършат всички ремонти, да се поправят оградите и да се запушат процепите, през които се промъкват злите сили.

Имен ден празнуват днес всички, които носят имената Мина, Минчо, Виктор и Виктория.

#Свети Мина

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград - загинаха 3 души
4
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
6
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Общество

Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически
Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически
Тази седмица решават за цените на зоните в София Тази седмица решават за цените на зоните в София
Чете се за: 01:17 мин.
Непредизвикана жестокост: Стрелба по домашни любимци в Русенско Непредизвикана жестокост: Стрелба по домашни любимци в Русенско
Чете се за: 03:10 мин.
Такси блъсна момиче на булевард в Благоевград Такси блъсна момиче на булевард в Благоевград
Чете се за: 00:47 мин.
Летище Бургас затваря за 6-месечен ремонт на пистата Летище Бургас затваря за 6-месечен ремонт на пистата
Чете се за: 02:05 мин.
Френският културен институт почете Желю Желев навръх 10 ноември – човекът, който отвори България към света Френският културен институт почете Желю Желев навръх 10 ноември – човекът, който отвори България към света
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ