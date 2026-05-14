Подготвя се среща между депутатите от Плевенска област и кметовете на общини, каза новият областен управител

от БНТ , Източник: БТА
Подготвя се среща между депутатите от Плевенска област и кметовете на общини, каза новият областен управител
Среща между народните представители от 15-и МИР – Плевен и кметовете на общини ще се организира в началото на месец юни. Домакин ще е Областната администрация – Плевен, съобщи пред журналисти новият областен управител Иван Петков, който днес встъпи в длъжност.

"Идеята на срещата е да се очертаят проблемите на всяка една община и мястото и ролята на народните представители. Предизборната кампания приключи на 19 април. Сега е въпросът да работим за политики, които да реализираме на територията на нашата област и конкретно за всяка една от общините", подчерта Петков.

"Има народни представители, които вече правят срещи по общините и конкретни кметства. Тук идеята е не да работим по конкретен казус, конкретен човек, а глобално да погледнем на проблемите в цялата област", каза още Петков.

Той посочи още, че сред акцентите в предстоящата му работа като областен управител ще бъдат образованието, културата и туризма, инфраструктурата в общините, както и проблемите с водоснабдяването в региона. Според Петков сериозен проблем в областта на образованието е понижаването на успеха от зрелостните изпити, изоставащите и напускащите училище деца.

Петков допълни, че друг важен въпрос е изграждането на инфраструктурата, тъй като предстоят кръгли годишни през 2027 г., свързани Панорама „Плевенска епопея 1877 г.", галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“, военно-историческите музеи в Пордим и други културно-исторически обекти. Хубаво е, че има инвестиционна политика за реновиращите действия, но мястото и ролята на Областна администрация е да съдейства в Министерството на културата, тъй като то трябва да даде допълнително съгласие за провеждането им, подчерта Петков.

