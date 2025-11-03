Подводен парк в Маями съчетава изкуството и кораловите рифове

На няколкостотин метра от Южния плаж на Маями в океана преди дни бяха спуснати 22 макета на автомобили, изработени в реални размери от водоустойчив бетон, предава АП.

Проектът е организиран от група, която е пионер в подводните скулптурни паркове като начин за създаване на изкуствени коралови рифове. „Бетонният корал“ скоро ще бъде покрит с 2200 местни корала, отгледани в лаборатория в Маями.

Групата се опитва също така да набере 40 млн. долара, за да разшири потенциално многоетапния проект за подводен коридор с дължина 11 м точно до бреговата линия на града.

„Мисля, че тук ще напишем история“, заяви Ксимена Каминос, основателка на групата, цитирана от АП. „Това е уникално, това е пионерски подводен риф, който обединява науката и изкуството.“

Каминос е замислила цялостния план с архитекта Шохей Шигемацу, а художникът Леандро Ерлих е проектирал скулптурите на автомобили за първия етап. Колин Форд, който ръководи коралова лаборатория в Маями, посочи, че скоро се очаква върху скулптурите на автомобилите да се появи гора от меки корали, която ще служи като местообитание за морските животни.

Плановете за бъдещи подводни проекти включват още „Сърцето на Океанос“ на Петрок Сести, моделирано по подобие на сърцето на гигантски син кит, и „Звездата на рифа в Маями“ на Карлос Бетанкур и Алберто Латоре, група от морски звезди, подредени в по-голям звезден модел.

„Това ще ускори формирането на екосистема от коралови рифове“, допълва още Форд.

Кметът на Маями Бийч Стивън Майнър очаква проектът – освен че ще служи като тестова площадка за проектиране и разработване на хибридни рифове – да генерира нови работни места, свързани с туристически активности като гмуркане с шнорхел, каяк и падълборд. Рифовете ще бъдат разположени на около 6 м под повърхността на водата и на около 240 м от брега.

Организацията с нестопанска цел предлага и образователни програми за обществеността, в рамките на които доброволци могат да засаждат корали заедно с учени и плаващ център за морско обучение, където всеки месец желаещите ще могат да придобиват опит от първа ръка в опазването на коралите.

