Тадей Погачар спечели шестия етап на Колоездачната обиколка на Испания. Словенецът ликува с третата си етапна победа в това издание на Вуелтата след 177,5 км от Алкосебре до Кастейон де ла Плана, пресичайки финалната линия за 4:12:40 часа.

След като пое контрола над състезанието в четвъртия етап, Тадей Погачар демонстрира увереност през по-голямата част от деня, подкрепян от съотборниците си от UAE Emirates XRG.



Тадей Погачар грабна лидерството при оставащи 23 км и 2,5 км от изкачването.

Седмият етап в Обиколката на Испания предстои в петък (28 август).