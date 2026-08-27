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Погачар спечели шестия етап на Колоездачната обиколка на Испания

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Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
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Словенецът ликува с третата си етапна победа в това издание на Вуелтата.

тадей погачар прицели триумф вуелтата
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Тадей Погачар спечели шестия етап на Колоездачната обиколка на Испания. Словенецът ликува с третата си етапна победа в това издание на Вуелтата след 177,5 км от Алкосебре до Кастейон де ла Плана, пресичайки финалната линия за 4:12:40 часа.

След като пое контрола над състезанието в четвъртия етап, Тадей Погачар демонстрира увереност през по-голямата част от деня, подкрепян от съотборниците си от UAE Emirates XRG.

Тадей Погачар грабна лидерството при оставащи 23 км и 2,5 км от изкачването.

Седмият етап в Обиколката на Испания предстои в петък (28 август).

#Колоездачна обиколка на Испания 2026 г. # Тадей Погачар

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