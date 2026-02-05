БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полемика "за" или "против" солта срещу поледици в Берлин

По света
Леденостудена вълна е обхванала Германия и улиците и тротоарите на Берлин се покриха с лед и се превърнаха в истинска ледена пързалка за пешеходците. Кадрите на берлинчани, които се подхлъзват и падат из Берлин породиха оживен дебат относно разсипването на сол по леда, за да се избегнат инциденти, въпреки че солта е вредна за околната среда, отбелязва Франс прес.

На 30 януари берлинските пожарникари съобщиха за 2270 инцидента със паднали хора по заледените улици и тротоари на града, което беше своеобразен дневен рекорд. Пешеходци се оплакват, че им се е случвало да се подхлъзнат по десет пъти на ден.

Неотдавна Хамбург и други германски градове временно преустановиха прилагането на забраната за пръскане на сол в случай на заледяване, но Берлин все още се придържа към нея.

Местен съд, сезиран по този въпрос, потвърди, че частни лица не могат да пръскат сол пред техните кооперации и магазини.

Според еколози солта по води до гибелта на дървета, ако те са изложени на продължително време на действието й. Тя вреди и на жилищата, на колите и на други предмети, казва екологичната организация „Набу Берлин“.

Солта е проблем и за животните, защото се задържа по лапичките им.

Но решението на съда да потвърди тази забрана породи критики то не от кой да е, а от партията на Зелените, които обвиниха кмета на Берлин Кай Вегнер, че не е подготвил града за зимните рискове.

А крайна десница „Алтернатива за Германия“ заяви, че решението на съда е плесница на общинските власти, докато хората не крият гнева си, че солта се е превърнала в политически въпрос.

Редица берлинчани са на мнение, че сол трябва да се разпръсква при такива поледици, дори и тя да е вредна за дърветата.

