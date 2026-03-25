Полицията откри сакове и чували, пълни с марихуана, в мазе в Бургас

Двама души са задържани за притежание на наркотици в Бургас. Арестите са извършени в рамките на половин час в ж.к. "Славейков", съобщиха от полицията.

При първия случай органите на реда извършили претърсване на избено помещение, ползвано от 33-годшен мъж. Вътре са открити два сака и чувал със суха зелена тревна маса, реагирала на марихуана. Общото тегло на наркотика е около 8 кг.

Отделно, в плик е намерено и иззето бяло кристалообразно вещество – кокаин, с тегло от 80 гр.

Малко по-късно, в района отново в ж.к. "Славейков", полицаите спрели за проверка лек автомобил, управляван от 28-годишен криминално проявен мъж от Бургас. В колата са намерени и иззети близо 100 гр марихуана.

Работата и по двата случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас. Мъжете са задържани.

Снимки: МВР - Бургас