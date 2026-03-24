Поне един загинал и десетки ранени при катастрофа на военен самолет в Колумбия

Поне един загинал и 77 ранени при катастрофа на военно-транспортен самолет С-130 Херкулес на ВВС на Колумбия в южната част на страната.

47 души още са в неизвестност. Машината със 125 души на борда се е разбила на километър и половина от пистата след излитане край границата с Перу.

При възникналия пожар са се взривили намиращи се на борда боеприпаси.

По-рано беше съобщено, че 71 от хората в самолета са били спасени. По-данни на колумбийските военни в самолета е имало 114 пасажери и 11 -членен екипаж. Засега няма данни за нападение или саботаж. Машината е била годна за летене и с квалифициран екипаж, посочи колумбийският министър на отбраната Педро Санчес.