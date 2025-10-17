Поставят над 1000 нови бреговите знаци по Дунав

Кражбите или неволното унищожаване на бреговите знаци по Дунав излагат на риск екипажите на корабите. Затова от Агенцията за проучване и поддържане на реката ще поставят над хиляда нови обозначителни знаци в българския участък. Целта е да се улесни корабоплаването и да се гарантира безопасността по Дунав.

Изчезването на плаващите знаци, независимо от обстоятелствата – дали са откраднати или отнесени от силното течение по реката, поставят на изпитание екипажите на преминаващите кораби.

Ивелин Занев - изпълнителен директор на ИАППД - Русе: „Поради спецификата на нашия участък на реката, основно поради ерозия и някои други причини, често се случва бреговите знаци да бъдат изгубени, да паднат в реката. Съответно, поддържането им е доста по-трудно.“

300 шамандури от ново поколение ще обозначават българо-румънския корабоплавателен път.

Ивелин Занев - изпълнителен директор на ИАППД - Русе: "Интересното при тях е, че те ще бъдат от нов материал. До сега ние сме използвали стоманени, които са доста по-трудни за поддържане. Често сме чували оплакване от ползвателите на реката, че боята, която е използвана, не е достатъчно ярка, трудно се разпознават на радарните системи. Сега новите са боядисани в много по-ярък цвят. Освен това са оборудвани с лампи, което ще по-добри видимостта им и през нощта. Също така имат и различни модули за наблюдение."

Фактът, че са изработени от нов материал, който не е метал дава надежда на служителите в агенцията, че няма да бъдат откраднати и ще оцелеят много по-дълго време.

Ивелин Занев - изпълнителен директор на ИАППД - Русе: "Случвало се е, когато са използвани стоманени знаци или от някакъв вид алуминиева ламарина. Сега тези знаци не представляват интерес."

Бреговите знаци струват близо 300 хиляди лева. За обслужването им са предвидени два несамоходни съда, като единият е за румънската страна.

Ивелин Занев - изпълнителен директор на ИАППД - Русе: "Което означава, че с нашия тласкач, едва ли не закачаме този несамоходен съд на тласкача, отиваме на брега и обслужваме бреговите знаци."

Обща информационна система за мониторинг ще следи навигационните знаци в трансграничния район по Дунав.