Повериха мача между България и Турция на португалец

Луиш Годиньо бе назначен за главен съдия на мача между България и Турция в квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026. Срещата от група Е ще бъде изиграна на 11 октомври (събота) на Националния стадион „Васил Левски“. Двубоят ще стартира от 21:45 часа в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, като студиото ни започва в 21:00 ч.

Помощници на португалеца ще бъдат Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти съдия. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговарят също португалци. Андре Наркизо е главен ВАР-арбитър, а Елдер Малейро е асистент-ВАР.

Едуард Фоли от Република Ирландия ще бъде съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Дейвид Макдауъл Зор от Словения.

39-годишният Годиньо е съдия от 2002-а година, а влиза в ранглистата на ФИФА от 2017-а година. Годиньо живее в Евора и работи като технически оператор в държавната администрация.

Изборът на УЕФА за главен съдия на срещата Бъллгария – Турция е доста интересен, предвид факта, че Годиньо има три мача като ВАР-съдия в турската Суперлига през пролетта. Той е бил задп монитора на срещите Бодрум – Трабзонспор (1:1), Самсунспор – Касъмпаша (0:2), Бодрум – Фенербахче (2:4) и в тези три срещи е потвърдил три дузпи. Също така мачът в София е четвърти за него тази есен като главен арбитър на международно ниво след два мача в квалификациите на клубните турнири и един в основната групова фаза на Лига Европа.

Досегът му с българския футбол е доста далечен. На 9-и юли 2019-а година той е в София, за да ръководи първата среща от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между ЦСКА-София и ОФК Титоград (Черна гора). На стадион "Българска армия" софиянци бият с 4:0 с голове на Евандро, Тиаго Родригеш и Джеферсон и Кристиан Малинов.

Интересното е, че на другата среща от група Е между Испания и Грузия беше назначен бързонапредващия в ранглистата литовец Maнфредас Лукянчукас.