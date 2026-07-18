Пожар избухна край Слънчев бряг

Пожар избухна този следобед в района на Слънчев бряг. Огънят е тръгнал в близост до голяма верига магазин на кръговото кръстовище в посока Обзор. От пожарната служба в Бургас заявиха са БНТ, че горят сухи треви и храсти. На място са изпратени 5 пожарни автомобила. Пожарът е обхванал 100 декара.

Работата на огнеборците е затруднена, заради силния вятър в района, като пожарът се движи в посока село Кошарица.

Към момента няма опасност за жителите на населените места.