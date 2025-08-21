Пожар в Пловдивско - къщите спасени в последния момент

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Огънят вече е овладян

пожарна
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Три екипа на пожарната служба в Пловдив се борят с пожар край село Ръжево Конаре.

Огънят вече е овладян, макар да е стигнал почти до дворовете на крайните къщи, съобщиха от пожарната.

Пламъците са тръгнали от сухи треви и храсти, което сочи, че вероятно отново става дума за неправомерно почистване чрез палене, коментираха огнеборци.

Изгоряла е една спомагателна постройка, но няма пострадали хора и не се е наложила евакуация. От пожарната отново напомниха, че паленето на боклуци, отпадъци от косене или сухи треви в градини носи опасност.

