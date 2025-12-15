С надценка до 10%: Отвори "Магазин за хората" в Куклен

Един от първите обекти на „Магазин за хората" беше открит официално в Куклен. Пилотният проект стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област. Асортиментът ще включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители. Търговската надценка ще бъде до 10%.

Николай Петров – изпълнителен директор на „Магазин за хората“: "Основното предимство на тези стоки е цената в сравнение с това, което имаме в момента в тези магазини и не само в тези магазини. Идеята на цялото нещо е да могат хората по малките населени места да имат достъп до също така добри цени, както ние в големите населени места винаги имаме на 10 минути, така и те да имат същия достъп да купуват добри стоки на ниски цени."

Мария Веселинова – председател на ПК „Успех“ – град Куклен: "Най-голям е интересът към масовите стоки – брашно, олио, ориз, боб, консервите, лютеницата, киселите краставички. Донякъде е водеща и цената. Качеството е добро. Почти всичко сме пробвали от всичко, което добре. Качеството е хубаво."