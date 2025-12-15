Столичната община планира изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места в следващите 18 месеца

Столичната община планира изграждането на девет нови паркинга на територията на града, които ще осигурят над две хиляди допълнителни места за паркиране в рамките на следващите 12-18 месеца. Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичната община.

По думите му Общината е работила в последните месеци по систематичен подход за избор и оценка на терени, като са анализирани общо 269 имота по ясни и обективни критерии - собственост, градоустройствена готовност, наличие на археология, транспортна обезпеченост и реални нужди от паркиране.

"Това е първата стъпка от по-дългосрочна политика за решаване на проблема с паркирането в София. Целта ни не е отделни, откъслечни инициативи, а устойчив модел, който да позволява бърза реализация на повече паркинги през следващите години“, каза Терзиев.

Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев каза, че София е сред градовете с най-висока моторизация в Европа, с над 750 автомобила на хиляда жители, което създава сериозен натиск върху градската среда. Като първа фаза са избрани девет терена с изчистен правен статут, позволяващ бърза реализация, допълни Чаушев.

Паркингите са планирани в районите „Овча купел“, „Илинден“, „Надежда“, „Сердика“, „Подуяне“, „Красно село“ и „Младост“, като в „Овча купел“ са предвидени три обекта. Част от тях ще бъдат разположени в близост до метростанции и ще изпълняват функцията на буферни паркинги. Най-големият терен е в район „Илинден“ и предвижда около 400 паркоместа, каза зам.-кметът по транспорт.

Чаушев допълни, че реализацията на паркингите е част от по-широк пакет от мерки за овладяване на автомобилния натиск в столицата. Зам.-кметът по транспорт заяви, че изграждането им ще бъде съобразено с околната среда и жилищната структура на районите, а целта е не просто увеличаване на броя на местата, а реално разтоварване на кварталите с най-сериозен недостиг на паркиране. Чаушев каза, че близостта до метростанции и основни транспортни коридори е ключов критерий, за да могат новите паркинги да насърчават комбинираното пътуване и използването на обществения транспорт.

Председателят на работната група за публично-частно партньорство и общински съветник Бойко Димитров обясни, че за по-големите обекти е избран концесионният модел, който дава по-голям контрол на общината върху условията на експлоатация и гарантира прозрачност. По думите на Димитров предстои внасяне на доклад в Столичния общински съвет за включване на деветте терена в плана за концесиите, след което ще бъдат изготвени финансово-икономически анализи и ще започнат процедурите.

Кметът Васил Терзиев каза, че терените остават общинска собственост и не се предвижда възможност за промяната ѝ. Част от проектите ще включват и допълнителни обществени функции, като зелени покриви или спортни съоръжения. Терзиев отбеляза, че това е само началото и се работи по още терени с цел паралелно развитие на паркирането и обществения транспорт, за да бъде подобрена трайно градската среда в София.