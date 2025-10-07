БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Да си свършат работата съвестно, вместо да саботират правото на софиянци на чист и подреден град, отбелязват от партията

Асен Василев
Снимка: БТА/Архив
"Продължаваме Промяната" ще сезира всички институции, които имат отношение по темата за сметопочистването на София, се казва в съобщение на пресцентъра на партията. Всички тези институции да си свършат работата съвестно, вместо да саботират правото на софиянци на чист и подреден град, призовават те. И заявяват пълна подкрепа за кмета Васил Терзиев и неговия екип в битката му за "по-чиста столица, по правилата, без данък корупция от джоба на гражданите".

"Управляващите и мафията се сляха в едно срещу гражданите на София. Пред очите ни се разиграва рекет, престъпен саботаж и бездействие на институциите - Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в столицата, само защото кметът Васил Терзиев отказа да се снима под герба. Отказа да влезе в схемата с ограбване на столичани в полза на касичките на мафията. Отказа да вдигне двойно таксата смет, както направиха кметовете на ГЕРБ-Ново начало в Бургас и Пловдив.

Същата мафия отстрани силово конкуренцията за обществените поръчки, с отнети лицензи, запалени камиони и подплашени шефове на сметопочистващи дружества. А сега засипва с невиждани количества боклук районите "Люлин" и "Красно село", защото ня#КОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени и е мобилизирал районните им кметове да се включат в саботажа срещу Столичната община", посочват в позицията си от партията.

София няма да бъде град на мафията, завършват те.

