Манол Генов: Оставката не е бягство от отговорност, а необходим акт

Оставката на Манол Генов като министър и член на ръководството на БСП е резултат от ясно отчетено обществено недоволство и срив на доверието към парламента и политическата система. Това заяви самият той в предаването "Още от деня".

По думите на Генов протестите са показали, че гражданите вече не разграничават отделни партии и министри, а възприемат институциите като цяло.

"Посочени с пръст бяха всички политически сили и целият парламент", коментира той и подчерта, че в такава ситуация политическата отговорност е неизбежна.

Според него оставката не е бягство от отговорност, а необходим акт, когато доверието е загубено.

"Всеки, който не се вслушва в гласа на гражданите, би направил фатална грешка", заяви Манол Генов.

Генов заяви, че моментното състояние на БСП не означава непременно, че тя ще изчезне.

"БСП се е навела да си върже обувките за нов старт, както го правят спортистите", коментира той.

Отбеляза, че Националният съвет на партията в началото на януари ще реши дали БСП ще има нов председател.