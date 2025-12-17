БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПП-ДБ предлага еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
ПП-ДБ предлага еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

ПП-ДБ ще направи предложение за еднократна индексация на доходите според натрупаната за 2025 г. инфлация. Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев напомни, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания.

"Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи", каза Василев.

Той напомни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инмфалицята за 2025 г., но към днешна дата тя е около 5%.

"Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с проблем от предишните бюджети, които имаха 20 милиарда заеми и огромни дефицити, които вкарваха България в румънски и гръцки сценарии, тук ги няма заемите и неконтролирания дефицит, а има компенсиране на доходите с инфлацията, за да може изборите да бъдат проведени в спокойна обстановка", каза депутатът от "Да, България" Мартин Димитров.

# бюджетните заплати #еднократна индексация #ПП-ДБ

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
2
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
4
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в...
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
5
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
6
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Политика

Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Тошко Йорданов: Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет Тошко Йорданов: Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет
Чете се за: 03:47 мин.
Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен? Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?
Чете се за: 05:47 мин.
Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г. Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране "Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране "Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ