ПП-ДБ предлага еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация

ПП-ДБ ще направи предложение за еднократна индексация на доходите според натрупаната за 2025 г. инфлация. Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев напомни, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания.

"Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи", каза Василев.

Той напомни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инмфалицята за 2025 г., но към днешна дата тя е около 5%.