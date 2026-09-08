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Преди актьорския си дебют Димитър Бербатов се срещна с ученици в родния Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
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актьорския дебют димитър бербатов срещна ученици родния благоевград
Снимка: БНТ
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Само ден преди своя актьорски дебют Димитър Бербатов се върна на едно специално за него място – училището, в което е учил "Кузман Шапкарев".

Този път обаче не за да си припомни уроците по физкултура и спорт, а за да се срещне с младите хора и да поговори с тях за пътя към успеха, за мечтите и за смелостта да опитваш нещо ново.

Бербатов, който дълги години беше сред най-разпознаваемите български футболисти по света сега прави първите си стъпки в света на театралното изкуство. И точно преди дебюта си той избра да се върне там, откъдето е започнал неговият собствен път.

На тази среща младите хора има възможност да го видят не само като футболната звезда, която познават от телевизионния екран, но и като човек, който продължава да приема нови предизвикателства и да излиза извън зоната си на комфорт.

А утре предстои и голямото ново предизвикателство за него – актьорският му дебют. В 19:00 часа в Драматичния театър в Благоевград започва националното турне на спектакъла "Бербатов Разкодиране".

#Благоевград #Димитър Бербатов

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