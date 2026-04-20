Преди нов кръг преговори САЩ–Иран: САЩ задържаха ирански танкер

Американски преговарящи пътуват за Пакистан за нов кръг преговори за прекратяване на войната с Иран. Това обяви президентът Доналд Тръмп. Иранските държавни медии обаче отрекоха Техеран да има планове да участва.

Късно снощи американският президент обяви, че военноморските сили на САЩ са задържали ирански кораб, опитал се да премине през американската блокада, като при това са „пробили дупка“ в машинното отделение на кораба. Иранските военни отговориха с удари с дронове по американски военни кораби в региона. Напрежението доведе до нов скок на цените на петрола – до над 95 долара за барел.