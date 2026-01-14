БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:35 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Запази

Новата пленарна сесия на парламента беше открита с химна на България и на Европейския съюз

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази сутрин започна първото заседание на депутатите след ваканцията. Ето какви са заявките на политическите сили в парламента…

След близо от 30 дни на пауза, народните представители днес се върнаха на работа за петата сесия на 51-вият парламент. По традиция тя започна с химна на Република България. И пак по традиция при химна на Европейския съюз депутатите от "Възраждане" демонстративно седнаха на местата си.

В началото на заседанието председателят на парламента Рая Назарян призова народните представители да бъдат на висотата на законодателния орган. Нямаше изненади и в последвалите декларации. Партиите, подкрепящи кабинета в оставка "Желязков" акцентираха върху постигнатото от правителството като икономически ръст и влизането на страната в еврозоната. Опозицията пък не спести критиките си.

Рая Назарян - председател на Народното събрание: "Надявам се предстоящата предизборна кампания да не нажежи страстите в пленарната зала и гражданите да не станат свидетели на самоцелно противопоставяне, обиди и конфронтации. Вярвам, че можем да бъдем по-толерантни, да бъдем по-уважителни едни към други, градивни и диалогични."

Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Убедени сме, че и през следващите години ГЕРБ-СДС ще продължим да играем ролята на структуроопределящ фактор за българския политически живот. Това наше убеждение не е безпочвено, а се дължи на дългогодишния ни опит и като управляващи и като опозиция. То се дължи и на увереността ни, че сме способни да поставяме реалистични обществени цели, които да постигаме със собствените си усилия. Припомняме на нашите опоненти, че през последните 20 години опитите за унищожаване на ГЕРБ винаги са приключвали с катастрофа за онези, които са ги предприемали. единствената формула за преодоляването на политическата криза, в която страната се намира от 2021 година ще бъде коалиционното управление. ГЕРБ-СДС не можем да разрешим политическата криза без съдействието на останалите основни политически сили, но и те не могат да я разрешат без нас."

Николай Денков - съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "България навлезе в нов етап от своето развитие. Първо, заради историческия момент - влизането ни в еврозоната. Второ, заради мощното "Не", отекнало в цялата страна срещу престъпния крадлив модел, срещу лъжите, репресиите, рекета и диктатурата. Неотложните задачи до края на този парламент са ясни: подготовка на честни избори - с промени в Изборния кодекс, 100% машинно гласуване и машинен протокол, масово участие и силен граждански контрол срещу изборните измами. Незабавно отстраняване на незаконния главен прокурор."

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "От нас се изисква само дързост, смелост, мечтание за това, което искаме да постигнем и воля да го постигнем и ще го постигнем, заедно. Да живее България!"

Искра Михайлова - "ДПС - Ново начало": "Хората на България очакват от нас национална отговорност, а не демонстрации на омраза. Хората на България очакват от нас държавническо мислене и мъдри решения, а не дребнавост и злободневие. Да направим така, че политическият край на един състав на Народното събрание да не се отрази на ритъма на живот и просперитета на българските граждани. Защото това е наш дълг."

Драгомир Стойнев - БСП- ОЛ: "Ние сме първата държава, която влиза в еврозоната без правителство, без редовен бюджет на прага на парламентарни избори, на прага на една политическа конфронтация. Не искам да съм лош пророк, но за съжаление спиралата от избори в избори отново надвисва над страната."

Павела Митова - "Има такъв народ": "Заради личния интерес на няколко човека от ПП-ДБ, страната отново ще ходи на поредните избори. Извънредни избори в неподходящ момент, когато влизаме в еврозаната без силна централна власт, която позволява на спекулантите да се вихрят спокойно."

Хайри Садъков - АПС: "От името на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" заявяваме ясно: без спешна и решителна промяна в Изборния кодекс, без радикално повишаване на прозрачността на изборите, кризата на доверие в демокрацията у нас ще се задълбочава."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Ние сме против въобще да се пипа кодекса, нищо няма да бъде постигнато, честни избори могат да бъдат направени само от мнозинство, което иска да се провеждат честни избори, независимо от своя резултат. От тези, изчезващите – ИТН, БСП и АПС, които няма да ги има, както и от Борисов и Пеевски, не очакваме изборни промени, които да бъдат в полза на обществото."

Ивелин Михайлов - председател на "Величие": "Последното, което остава, е да гарантираме честни избори и ще го направим по начин, който е невиждан до момента. Това е нещото, което ние ще направим за последно в това НС, защото то се вижда, че свършва."

снимки: БТА

В рамките на пленарния ден до обяд депутатите успяха и да приемат на първо четене промените в Закона за НСО, с които от службата повече няма да охраняват народни представители. Предстои да видим дали промяната ще бъде гласувана и на второ четене.

Вижте прякото включване на Николай Минков

#51-вия парламент #51-о Народно събрание #политически декларации #пленарна сесия

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
3
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
4
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
5
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
6
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Политика

България придоби 7 кораба минни ловци
България придоби 7 кораба минни ловци
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
Ивелин Михайлов, "Величие": Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин Ивелин Михайлов, "Величие": Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин
Чете се за: 02:17 мин.
Радостин Василев, МЕЧ: С това мнозинство най-добре да не се пипа Изборният кодекс Радостин Василев, МЕЧ: С това мнозинство най-добре да не се пипа Изборният кодекс
Чете се за: 01:50 мин.
Хайри Садъков, АПС: Няма демокрация без честни избори, доверие без прозрачност Хайри Садъков, АПС: Няма демокрация без честни избори, доверие без прозрачност
Чете се за: 08:00 мин.
Павела Митова, ИТН: Политическото поведение на "Има такъв народ" се е водило от мисълта за държавност Павела Митова, ИТН: Политическото поведение на "Има такъв народ" се е водило от мисълта за държавност
Чете се за: 06:17 мин.

Водещи новини

Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Кран падна върху влак в Тайланд, най-малко 22 души загинаха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ