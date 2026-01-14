БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 00:45 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

По-късно актьорът бил освободен под гаранция от 50 000 долара

арестуваха кийфър съдърланд нападение шофьор такси
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Актьорът Кийфър Съдърланд е бил арестуван, след като е обвинен, че е обидил таксиметров шофьор в Лос Анджелис, съобщи местната полиция.

От полицейското управление на Лос Анджелис казаха, че роденият в Лондон канадски актьор е влязъл в автомобила малко след полунощ в понеделник в Холивуд и е "нападнал физически шофьора, отправяйки криминални заплахи". По-късно Съдърланд е бил освободен под гаранция от 50 000 долара и трябва да се яви в съда на 2 февруари.

Шофьорът не е пострадал при предполагаемия инцидент, който е станал на ъгъла на "Сънсет булевард" и "Феърфакс авеню", уточняват от полицията.

Съдърланд е носител на наградата "Еми" и е най-известен с ролята си на Джак Бауър в сериала "24", както и с образа на президента Том Къркман в политическата драма "Определен да оцелее".

През 2007 г. Кийфър Съдърланд е осъден на 48 дни затвор за шофиране в нетрезво състояние. Той е син на известния канадски актьор Доналд Съдърланд.

#Кийфър Съдърланд #таксиметров шофьор #арест #нападение

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
3
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
4
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
5
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Две баржи потънаха в Дунав
6
Две баржи потънаха в Дунав

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: САЩ и Канада

Дания засилва военното си присъствие в Гренландия
Дания засилва военното си присъствие в Гренландия
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700 Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
Тръмп: Гренландският премиер има проблем Тръмп: Гренландският премиер има проблем
Чете се за: 01:10 мин.
Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп
Чете се за: 01:05 мин.
Тръмп обявява управлението на Газа Тръмп обявява управлението на Газа
Чете се за: 01:30 мин.
Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ