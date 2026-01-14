БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 00:45 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

При повторно гласуване от ИТН се въздържаха и законопроектът беше отхвърлен на първо четене

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Скандал в парламента при гласуването на поправката в Закона за НСО, с която да се премахне охраната на депутати.

При първото гласуване текстът получи подкрепа. След това обаче бе поискана почивка.

При подновяване на заседанието председателстващият Костадин Ангелов обяви повторно гласуване, при което от ИТН се въздържаха и законопроектът беше отхвърлен на първо четене.

Това възмути опозицията, която заяви, че гласуването е било против правилника, тъй като процедурата е приключила, след като Ангелов е дал думата на Наталия Киселова от БСП-ОЛ за отрицателен вот.

#охрана #НСО #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
3
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
4
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
5
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
6
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Политика

България придоби 7 кораба минни ловци
България придоби 7 кораба минни ловци
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС
Чете се за: 07:15 мин.
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
Ивелин Михайлов, "Величие": Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин Ивелин Михайлов, "Величие": Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин
Чете се за: 02:17 мин.
Радостин Василев, МЕЧ: С това мнозинство най-добре да не се пипа Изборният кодекс Радостин Василев, МЕЧ: С това мнозинство най-добре да не се пипа Изборният кодекс
Чете се за: 01:50 мин.
Хайри Садъков, АПС: Няма демокрация без честни избори, доверие без прозрачност Хайри Садъков, АПС: Няма демокрация без честни избори, доверие без прозрачност
Чете се за: 08:00 мин.

Водещи новини

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ