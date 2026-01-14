Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Скандал в парламента при гласуването на поправката в Закона за НСО, с която да се премахне охраната на депутати.

При първото гласуване текстът получи подкрепа. След това обаче бе поискана почивка.

При подновяване на заседанието председателстващият Костадин Ангелов обяви повторно гласуване, при което от ИТН се въздържаха и законопроектът беше отхвърлен на първо четене.

Това възмути опозицията, която заяви, че гласуването е било против правилника, тъй като процедурата е приключила, след като Ангелов е дал думата на Наталия Киселова от БСП-ОЛ за отрицателен вот.