Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН

Президентът Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В сряда президентът Йотова ще приеме в президентската институция представители на "ДПС - Ново начало" в 10.00 ч., представители на "БСП - Обединена левица" в 11.30 ч., както и на "Има такъв народ" - в 13.00 ч.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на "Възраждане", допълниха от прессекретариата. Те обаче вчера декларираха, че няма да приемат поканата.

Днес Илияна Йотова се срещна с ГЕРБ и "Продължаваме Промяната" - "Демократична България".

Миналата седмица държавният глава се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията. Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.