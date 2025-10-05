Прекратиха планинското изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025

Организаторите на Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025 съобщават, че състезанието е прекратено след инцидент, възникнал по време на първия състезателен манш в неделя.

Инцидентът е станал след като автомобилът на Нейко Нейков (Renault Clio, клас HC3, АСК „Стара Загора “) се е ударил в предпазна мантинела, зад която се е намирала публика. По първоначална информация има четирима пострадали зрители, за които незабавно е оказана медицинска помощ на място.

Организаторите, заедно с спортните комисари и отговорните институции, прекратиха състезанието с цел безопасност и започнаха разследване на причините за инцидента.

В момента екипите на службите за сигурност, медицинските екипи и полицията работят на място.