Премахнаха незаконна постройка от 140 кв.м в Борисовата градина след 20 години беззаконие

Столична община премахна незаконна постройка с площ 140 кв. м, разположена в Борисовата градина непосредствено до езерото „Ариана“. Обектът е използван близо две десетилетия без договор и без правно основание, а в последните години не е изпълнявал обществена функция. Премахването е извършено без разход за бюджета на Столична община.

Васил Терзиев, кмет на София: „Близо 20 години обществено пространство е било използвано като частно. Днес тази страница е затворена. Законът важи за всички и няма значение дали става дума за малък обект или за емблематични примери за незаконно застрояване. Нашият подход е един и същ – общественият интерес стои над частния.“

По думите му премахването на незаконния обект е още една стъпка към възстановяването на публичните пространства в града.

„Работим за повече зеленина, повече места за отдих и повече ред. Винаги съм бил нетърпим към незаконното завземане на обществени територии. София принадлежи на хората, а не на онези, които с години са свикнали да използват публичната собственост като лична“, каза още Терзиев.

Кметът подчерта, че подобни действия решават конкретни проблеми, но истинската гаранция за бъдещето на Борисовата градина е приемането на новия Подробен устройствен план.

Васил Терзиев, кмет на София: „Борисовата градина е твърде ценна, за да бъде оставена без ясни правила. Именно затова е важно най-после да приемем нов Подробен устройствен план, който да даде дългосрочна защита на парка, да ограничи възможностите за произволни решения и да постави обществения интерес над частния.“

По проекта за Подробен устройствен план са постъпили 441 становища от граждани и организации. Всички предложения са анализирани, а на 15 юли ще бъдат разгледани от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Планът има за цел да запази характера на Борисовата градина като най-големия парк на София, като същевременно ограничи новото застрояване, защити историческите елементи на парка, създаде условия за придобиване на частните имоти в обществен интерес и възстановяване на знакови места като къпалня „Мария Луиза“, Летния театър, стадион „Юнак“ и водния канал. Предвижда се още опазване на лесопарковата част, подобряване на пешеходната и велосипедната достъпност и ограничаване на автомобилния достъп в парковата територия.