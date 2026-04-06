Премиерът Гюров: Опазването на гората е опазване на държавността

Незаконно отрязано дърво остава не само дупка в пейзажа, но и дупка в доверието към българската държава, отбеляза служебният министър-председател

премиерът гюров опазването гората опазване държавността
Гората ни учи, че най-важните неща - тези, които остават във времето, растат бавно, отглеждат се с много внимание и с много отговорност. Нека днешният празник бъде едно напомняне, че както за гората, така и за демокрацията са необходими грижа и време. Наша е отговорността да направим така, че демокрацията да бъде запазена. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров при официалното откриване на честванията по случай "Седмицата на гората".

Премиерът беше категоричен, че когато дървата за огрев се използват като средство за натиск и инструмент за изкривяване на волята на българските граждани, става дума не само за социален и морален проблем, но и за проблем на демокрацията.

"След по-малко от две седмици предстоят избори и не трябва да позволяваме на някой друг да решава вместо нас. Не трябва да позволяваме краткосрочни ползи да ни отнемат бъдещето, бъдещето на нашите деца", заяви премиерът Гюров и добави: "Ние сме тук, за да направим така, че тази отговорност, тази грижа за бъдещето, за децата ни, да бъде представена по най-добрия начин".

Друг проблем, на който акцентира министър-председателят, беше бракониерството. Едно незаконно отрязано дърво остава не само дупка в пейзажа, но и дупка в доверието към българската държава, отбеляза Гюров. Според премиера бракониерството е посегателство върху труда на поколения български лесовъди, работили за българската гора. Министър-председателят припомни, че преди близо век една от първите създадени в България институции, наред с Централната банка, е била именно Горската стража. Още тогава нашите предци са разбирали, че опазването на горите всъщност е опазване на държавата, на реда и законността, изтъкна Гюров.

Министър-председателят специално отбеляза борбата с горските пожари и приноса на доброволците, лесовъдите и пожарникарите. Миналата година повече от 17 000 души са се включили в опазването на българската гора, припомни Гюров и призова всички да бъдем активни в грижата за природата на България.

Тази година тържественото честване на "Седмицата на гората" се проведе в Учебно-опитно горско стопанство "Г. Ст. Аврамов" – Юндола. Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на земеделието и храните Иван Христанов участваха в инициативата по залесяване на територията на горското стопанство.

