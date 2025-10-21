БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 02:07 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:05 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев: Управляващите са в парализа

Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Аз се надявам, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички", посочи държавният глава

Не искам да говоря преди да видим резултатите от Съвета за съвместно управление, но е видно за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши. Това заяви на брифинг пред медиите президентът Румен Радев.

Попитан проблем ли е за НСО придвижването на държавния глава с личен автомобил, президентът отговори:

"Моята охрана функционира съгласно всички правила за НСО. Но не знам дали ви прави впечатление, че с вносителя на законопроекта, с който се отнеха автомобилите на моята администрация, в оценката за въздействие е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Вносителят от Ново начало. Същото това "Ново начало" вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Как го разбирате това? Аз се надявам, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички."

Президентът обясни, че няма да инициира обществена поръчка за закупуване на коли за администрацията на държавния глава.

"Явно това е представата за държавност на някои хора, които виждам, че в същото време те като мнозинство в парламента не искат да слизат от лимузините. Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Що се отнася до обществени поръчки за коли, за гориво, за гараж, за сервиз - такива няма да правя. Защото резултатът от тях може да очакваме чак за следващата администрация, не за моята и аз не искам да предрешавам избора на тази следваща администрация, тя може да има съвсем други предпочитания."

#Румен Радев

Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените
Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик
Чете се за: 02:12 мин.
КЗК проверява президентската администрация заради медицинско оборудване от "Българската Коледа"
Чете се за: 00:37 мин.
"ДПС - Ново начало" към министъра на финансите: Да се осигурят пари за коли за президентската администрация
Чете се за: 02:35 мин.
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
Чете се за: 03:10 мин.

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Торнадо край Париж: Загина строителен работник
Чете се за: 00:45 мин.
По света
