БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проблем с асфалта сложи преждевременен край на втората тренировка преди Гран при на Лас Вегас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Разхлабена шахта доведе до спиране на тренировката.

Гран при на Лас Вегас
Снимка: БТА
Слушай новината

Проблем с шахта на трасето попречи на нормалното провеждане на втората свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Лас Вегас във Формула 1.

Както и в дебютното издание на надпреварата през 2023 година, когато първата свободна тренировка се забави заради разхлабена шахта, а втората тренировка не започна преди 02:00 часа местно време, така и сега технически проблем на пътя обърка плановете на пилотите. За разлика от 2023 година обаче, сега втората тренировка завърши на време, макар и състезателите да не успяха да запишат повече от 18 обиколки.

След като първата свободна тренировка премина без инциденти и по график и в нея най-добро време от 1 минута и 34.802 секунди даде Шарл Льоклер с Ферари, то втората не бе така безоблачна. Около 20 минути преди края на състезанието един от маршалите, който бе в близост до завой 17 - най бързия в целия календар от Формула 1, даде знак, че шахтата на това място изглежда разхлабена, което е предпоставка за много тежки инциденти.

Това доведе до червен флаг на пистата, за да могат да преценят на място представителите на ФИА какво точно е състоянието на трасето.

Шест минути преди изтичане на времето за тренировката тя бе подновена, след като маршалите прецениха, че шахтата не е опасна. Те обаче останаха на място, за да видят какво е въздействието на преминаващите болиди и се оказа, че шахтата всъщност мърда, когато е атакувана от кола, движеща се с над 200 км/ч.

Това доведе до ново спиране на тренировката и нейния преждевременен край.

С най-бързо време в сесията се движеше лидерът в генералното класиране Ландо Норис с МакЛарън. Британецът постигна резултат от 1:33.602 секунди. Втори на 29 хилядни от секундата бе италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а Льоклер бе трети на 0.161 секунди.

Другите двама претенденти за титлата освен Норис - Оскар Пиастри (МакЛарън) и Макс Верстапен (Ред Бул), дадоха 13-о и 9-о време съответно във втората тренировка.

#Гран при на Лас Вегас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
2
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
5
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
6
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
6
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...

Още от: Други спортове

Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика
Чете се за: 00:47 мин.
Станислав Митков завоюва европейска титла по таекуондо за юноши Станислав Митков завоюва европейска титла по таекуондо за юноши
Чете се за: 02:02 мин.
Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест
Чете се за: 01:07 мин.
Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
Дарен Кирилов подобри собствения си национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн Дарен Кирилов подобри собствения си национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарна зала
НА ЖИВО: Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон?
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нови руски удари в Запорожие
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Хибридна атака? Балони отново затвориха летището във Вилнюс
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ