Проблем с асфалта сложи преждевременен край на втората тренировка преди Гран при на Лас Вегас

Проблем с шахта на трасето попречи на нормалното провеждане на втората свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Лас Вегас във Формула 1.

Както и в дебютното издание на надпреварата през 2023 година, когато първата свободна тренировка се забави заради разхлабена шахта, а втората тренировка не започна преди 02:00 часа местно време, така и сега технически проблем на пътя обърка плановете на пилотите. За разлика от 2023 година обаче, сега втората тренировка завърши на време, макар и състезателите да не успяха да запишат повече от 18 обиколки.

След като първата свободна тренировка премина без инциденти и по график и в нея най-добро време от 1 минута и 34.802 секунди даде Шарл Льоклер с Ферари, то втората не бе така безоблачна. Около 20 минути преди края на състезанието един от маршалите, който бе в близост до завой 17 - най бързия в целия календар от Формула 1, даде знак, че шахтата на това място изглежда разхлабена, което е предпоставка за много тежки инциденти.

Това доведе до червен флаг на пистата, за да могат да преценят на място представителите на ФИА какво точно е състоянието на трасето.

Шест минути преди изтичане на времето за тренировката тя бе подновена, след като маршалите прецениха, че шахтата не е опасна. Те обаче останаха на място, за да видят какво е въздействието на преминаващите болиди и се оказа, че шахтата всъщност мърда, когато е атакувана от кола, движеща се с над 200 км/ч.

Това доведе до ново спиране на тренировката и нейния преждевременен край.

С най-бързо време в сесията се движеше лидерът в генералното класиране Ландо Норис с МакЛарън. Британецът постигна резултат от 1:33.602 секунди. Втори на 29 хилядни от секундата бе италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а Льоклер бе трети на 0.161 секунди.

Другите двама претенденти за титлата освен Норис - Оскар Пиастри (МакЛарън) и Макс Верстапен (Ред Бул), дадоха 13-о и 9-о време съответно във втората тренировка.