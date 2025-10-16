БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Фенове от 212 страни са имали възможност да си купят билети в предварителната продажба.

фифа обмисля организирането световното клубно първенство всеки години повече отбори
Слушай новината

Повече от милион билети за световното първенство по футбол през 2026 са били продадени в предварителната фаза, обявиха от Световната футболна централа (ФИФА) в четвъртък, цитирани от Ройтерс.

Фенове от 212 страни са имали възможност да си купят билети в предварителната продажба, която бе отворена в средата на септември. Най-много до момента са кандидатите от трите страни-домакини - САЩ, Канада и Мексико, следвани от Англия, Германия, Бразилия, Испания, Колумбия, Аржентина и Франция.

"С голямо вълнение сме на пътя към 2026. Днес отбелязваме преминаването на границата от един милион билета с предварителната продажба - фантастично доказателство, че най-амбициозното Световно първенство генерира огромно вълнение", коментира президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Вече 28 отбора се класираха за световните финали от общо 48 участника, като ще има общо 104 мача в 16 града.

Първата публична продажба ще отвори на 27 октомври, като ще се предлагат пропуски за индивидуални мачове, обявиха от ФИФА. Пусната е и официална платформа да продажба, за да се предпазят феновете от евентуални измами.

#Световно първенство по футбол 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
2
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
4
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
5
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
6
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Световен футбол

Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света
Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света
Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа
Чете се за: 02:05 мин.
Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло
Чете се за: 02:05 мин.
Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026 Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.
Георги Иванов се срещна с президента на Испанската федерация по футбол Георги Иванов се срещна с президента на Испанската федерация по футбол
Чете се за: 00:40 мин.
Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ