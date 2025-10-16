Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026

Повече от милион билети за световното първенство по футбол през 2026 са били продадени в предварителната фаза, обявиха от Световната футболна централа (ФИФА) в четвъртък, цитирани от Ройтерс.

Фенове от 212 страни са имали възможност да си купят билети в предварителната продажба, която бе отворена в средата на септември. Най-много до момента са кандидатите от трите страни-домакини - САЩ, Канада и Мексико, следвани от Англия, Германия, Бразилия, Испания, Колумбия, Аржентина и Франция.

"С голямо вълнение сме на пътя към 2026. Днес отбелязваме преминаването на границата от един милион билета с предварителната продажба - фантастично доказателство, че най-амбициозното Световно първенство генерира огромно вълнение", коментира президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Вече 28 отбора се класираха за световните финали от общо 48 участника, като ще има общо 104 мача в 16 града.

Първата публична продажба ще отвори на 27 октомври, като ще се предлагат пропуски за индивидуални мачове, обявиха от ФИФА. Пусната е и официална платформа да продажба, за да се предпазят феновете от евентуални измами.