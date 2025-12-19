Тиаго Силва може да премине в Милан

Италианският Милан има интерес към бившия си играч Тиаго Силва, който е свободен агент след раздялата му с Флуминензе, съобщава ESPN.

41-годишният бранител прекрати договора си с бразилския клуб шест месеца преди изтичането му.

Ветеранът се завърна в Рио де Женейро през май миналата година, след като приключи престоя си в Челси. През това време той изигра 66 двубоя за Флуминензе, в които отбеляза 5 гола.

Тиаго Силва беше част от Милан между 2009-а и 2012 година, когато беше титуляр за „росонерите“. С екипа на италианския гранд той има 119 мача и 6 попадения.