Проливните дъждове доведоха до срутването на емблематични скални образувания в Ню Мексико

Проливни дъждове и наводнения доведоха до срутването на две емблематични скални образувания в пустинен район на американския щат Ню Мексико, предаде Асошиейтед прес.

В северозападната част на щата се намират райони на високопланинска пустиня, където вятърът, дъждовете и времето са оформили необичайни природни структури. Някои от тях представляват масивни каменни плочи, балансиращи върху тесни глинени колони, а други наподобяват фино изваяни пясъчни стълбове.

Сред най-известните забележителности в района на защитената местност, наречена Ah-Shi-Sle-Pah бяха скалните образувания „Тронът на извънземния“ (The Alien Throne) и „Кралят на крилете“ (King of Wings). И двете са се срутили в рамките на няколко седмици под въздействието на природните сили, които са ги оформили, отбелязва Асошиейтед прес.

Екскурзоводът Киало Уинтърс често води посетители до тези места. При едно от посещенията си в района установил, че „Тронът на извънземния“, известен на езика на навахо като Tse Binaka Niyol, вече е рухнал.

„Беше сюрреалистично. Наложи се просто да спра за момент. През главата ми минаха какви ли не мисли“, разказа той пред Асошиейтед прес.

През последните седмици югозападната част на САЩ беше засегната от мощни бури, които донесоха обилни валежи върху почва, вече силно овлажнена след необичайно дъждовна есен.

Снимки: БТА

За срутването на „Кралят на крилете“ беше съобщено в социалните мрежи още в началото на октомври. Посетители публикуваха снимки на масивната каменна плоча, паднала на земята близо до глинената могила, върху която преди това се е издигала.

Точният момент на срутването на „Трона на извънземния“ остава неизвестен. Заради лошото състояние на пътя Уинтърс не успял да посети мястото в продължение на няколко седмици. На 30 октомври, след като завил зад един от завоите, той видял, че образуванието е рухнало и се е разпаднало на части.

Новината предизвика различни реакции в социалните мрежи - от благодарност сред хората, които са имали възможност да видят и снимат природните забележителности, до съжаление сред онези, които никога няма да успеят да ги посетят.