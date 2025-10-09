БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете ще разгледа парламентът

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
С продължение на първо гласуване на промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете с вносител Министерският съвет ще започне пленарното заседание, според приетата програма за работа на депутатите. Целта е подобряване баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и на свързаните с това мерки, съгласно европейски изисквания. Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 28 декември 2024 г., посочва вносителят.

Постигането на балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества чрез установяване на минимални изисквания под формата на насърчителни мерки ще повлияе на икономиката като цяло, се казва в мотивите. Поставя се и количествена цел за представителство на по-слабо представения пол - не по-малко от 33% от всички директорски позиции. В табличен вид са посочени конкретните стойности на необходимия за постигане целеви брой директори, който не превишава 49%. Срокът за постигане на целта е 30 юни 2026 г.

Въвеждат се и изисквания за публичност на тази информация чрез декларациите за корпоративно управление.

В дневния ред е също второто гласуване на изменения в Закона за киберсигурност. Целта е да се обезпечи правната интеграция на българската киберсигурност с европейската, в т.ч. посредством въвеждането на подобрените европейски изисквания във връзка с оценката на риска например. Конкретната цел е да се запълнят констатираните празноти и да се отстранят несъответствията в действащото българско законодателство чрез въвеждането на правила за капацитета за оценка на риска, докладването на инциденти, тестването, повишаването на осведомеността и осъзнатостта на факта, че киберинцидентите и липсата на адекватен отговор могат да застрашат стабилността както на публичните, така и на частните субекти.

НС ще разгледа на първо четене и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата с вносители Министерският съвет; "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" и "Възраждане".

Като точка четвърта е предвидено първото четене на промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.

Очаква се НС да ратифицира Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд.

#Закона за равнопоставеност на жените и мъжете #Парламент

