DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Променят маршрутите на трамваи в София, тръгва и нова линия № 13

От 18 май Столичната община променя движението на няколко трамвайни линии в София и пуска нова линия № 13, която ще свързва квартал "Захарна фабрика" с метростанция "Витоша".

Новият трамвай ще минава през площадите "Възраждане", "Македония", "Славейков" и "Журналист". Така жителите на западните квартали ще могат да стигат по-лесно до центъра и южните части на града без прекачване.

Промени има и по линия № 1. От 18 май тя ще се движи от квартал "Иван Вазов" до "Западен парк" през площадите "Македония" и "Възраждане".

Възстановява се и постоянният маршрут на трамвай № 10, който отново ще стига от "Западен парк" до метростанция "Витоша".

От общината обясняват, че ще бъдат променени и разписанията на трамваи № 3 и № 10, за да се движат по-синхронизирано с линиите № 1 и № 13. Целта е да има по-кратко чакане и по-удобни връзки за пътниците.

Промените са свързани с последния етап от ремонта по бул. "Александър Стамболийски". Според общината новата организация трябва да улесни придвижването между западните квартали, центъра и южната част на София.

#трамвайна линия 13 #трамвайни линии #Столичната община #трамвайна линия #промени в движението

