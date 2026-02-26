Радио Свободна Европа спира службите си в България и Румъния на 31 март

Радио Свободна Европа/Радио Свобода (RFE/RL) съобщи, че на 31 март спира работата на службите си в България и Румъния заради съкратен бюджет.

Президентът на компанията Стив Капус оцени високо работата на българския екип и каза, че решението е продиктувано само от финансови мотиви.

Директорът на българската служба Иван Бедров каза, че се работи усилено, за да може дейността в България да продължи и след закриването, съобщава на сайта си "Свободна Европа".

В сряда Капус съобщи в Екс, че решението за закриването на службите в България и Румъния не е взето лесно и се налага заради "продължаващите бюджетни предизвикателства".

.@RFERL’s Bulgarian and Romanian Services (@SvobodnaEvropa and @EuropaLiberaRo) will close on March 31, 2026.



RFE/RL President & CEO @SteveCapus:



“This decision has not been taken lightly and is primarily driven by ongoing budgetary challenges. We are proud of the unflinching,… pic.twitter.com/eG64KFRHzp