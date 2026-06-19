Радослав Росенов и Рами Киуан донесоха два медала за България от Световната купа в Китай

Българският бокс записа пореден силен успех на международната сцена. Радослав Росенов и Рами Киуан си гарантираха медали от Световната купа в китайския град Гуейян, след като се класираха за полуфиналите в своите категории.

Турнирът е от най-висока категория на World Boxing и е част от квалификационния цикъл за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

В категория до 60 килограма Радослав Росенов демонстрира отлична форма и надигра категорично японеца Шунсуке Китамото. В двубой между двама бронзови медалисти от световното първенство в Ливърпул през 2025 година българинът се наложи с 3:0 съдийски гласа и си осигури място сред най-добрите четирима.

На полуфиналите Росенов ще има изключително тежко изпитание срещу олимпийския шампион и действащ световен първенец Абдумалик Халоков от Узбекистан.

Убедително към медалите продължи и Рами Киуан в категория до 75 килограма. Сребърният медалист от последното световно първенство не остави шансове на узбекистанеца Тимур Нурсеитов и спечели с единодушно решение – 5:0.

Следващият съперник на Киуан ще бъде полякът Матеуш Урбан. Двамата вече имат история помежду си, след като през миналата година си размениха по една победа на турнири в Полша.

С класирането си за полуфиналите двамата български национали вече си осигуриха отличия, а през следващите дни ще преследват място във финалите и шанс да затвърдят отличното представяне на България на Световната купа в Китай.