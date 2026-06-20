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Радослав Росенов спечели бронзов медал от Световната купа по бокс в Гуейян

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Спорт
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Българинът отстъпи на полуфиналите пред Абдумалик Халоков от Узбекистан.

радослав росенов спечели бронзов медал световната купа бокс гуейян
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Радослав Росенов заслужи бронзов медал от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. 8-кратният европейски шампион, носител на рекордните пет трофея от Купа „Странджа“, отстъпи през златния медалист от Олимпийските игри в Париж Абдумалик Халоков (Узбекистан).

Двамата проведоха страхотен мач на полуфиналите в категория до 60 килограма. Националът ни показа умения и много талант, но в крайна сметка победата отиде в ръцете на изключително класния представител на Узбекистан, който е и действащ световен шампион.

Малко по-късно в програмата ще видим и Рами Киуан. Световният вицешампион от Ливърпул ще срещне Матеуш Урбан (Полша) в категория до 75 килограма. Съперникът е добре познат на нашата звезда, тъй като двамата се боксираха два пъти миналата година, разменяйки си по една победа на полска територия.

Световната купа в Китай е един от най-престижните турнири на World boxing. Той е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

#Световна купа по бокс в Китай #Радослав Росенов

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