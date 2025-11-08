БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разкрита е тайната на съкровището на Хабсбургите

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
Още
Запази
разкрита тайната съкровището хабсбургите
Слушай новината

Съкровище на австрийската императорска династия Хабсбург, считано за изгубено от 100 години, е било открито в Канада. Сред него е и легендарният "Флорентинец", огромен жълт диамант, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ, позовавайки се на публикации днес в "Ню Йорк таймс" и "Шпигел".

Съкровището, около което десетилетия наред се носеха митове, "никога не е било изгубено", заяви Карл Хабсбург пред германското списание "Шпигел". "Флорентинецът" се намира заедно с други бижута от семейната колекция в банков сейф в Канада", каза Хабсбург. Баба му Цита е занесла бижутата там преди десетилетия, разказа той, разкривайки така една стара семейна тайна.

През ноември 1918 година, малко преди края на своето царуване, император Карл I е преместил семейните бижута на Хабсбургите от съкровищницата на Виенския дворец Хофбург в Швейцария. Освен диаманта с тегло 137 карата, сред предметите са били и диамантената корона на императрица Елизабет, смарагдов часовник, който императрица Мария Терезия е подарила на дъщеря си Мария-Антоанета, и много други предмети.

През 1921 г. бижутата изчезват. След това се появяват много слухове за местонахождението им, обяснява списание "Шпигел". Сред тях е и този, че съкровището е било откраднато, а "Флорентинецът" е бил разрязан и късовете продадени, пише списанието.

Според Карл Хабсбург, внук на последния австрийски император Карл I, императрица Цита, вдовицата на Карл I, е занесла бижутата в Канада в кафяв куфар. Скривалището се намирало във френскоговорящата провинция Квебек.

След смъртта на Карл I на остров Мадейра през 1922 г. Цита първо се премества в Испания, а през 1929 г. – в Белгия. След "анексирането" на Австрия от нацистка Германия през 1938 г. нацистите претендират за собствеността на Хабсбургите, а Ото, най-големият син на Цита, е обявен за враг на държавата. През 1940 г. Цита напуска Белгия и първо бяга в Испания, по-късно в Португалия и накрая в Америка. Семейството се установява в Канада.

"През годините всички ние сме били питани за диаманта", каза Карл Хабсбург, настоящият глава на семейството, пред "Ню Йорк таймс". "Аз самият доскоро не знаех нищо за съществуването на диаманта, затова ми беше лесно да отговоря честно на тези въпроси". Двама от братовчедите му го информирали за сейфа през 2024 г. Според разследването Цита е разпоредила местонахождението на гигантския диамант и другите бижута да се пази в тайна поне до 100-годишнината от смъртта на Карл I.

Само двама мъже от семейството са имали право да знаят тайната. Нейните синове Роберт и Рудолф са предали информацията за местонахождението на съкровището на собствените си синове преди смъртта си.

Няма съмнения относно автентичността. Виенският бижутер Кристоф Кьохерт е стигнал до заключението, че бижутата, открити в Канада, са истински, включително и "Флорентинецът". "Неговата шлифовка съответства почти точно на изображенията в историческите източници", цитира Кьохерт "Ню Йорк таймс".

Точната стойност на колекцията не може да бъде определена, "тъй като тук историческото и културно значение играят съществена, а от гледна точка на семейството – единствена роля", съобщи говорител на информационната агенция ДПА.

Преди Хабсбургите диамантът е бил собственост на Медичите. Чрез брака на Франц Стефан от Лотарингия, велик херцог на Тоскана, с ерцхерцогиня Мария Терезия от Австрия, скъпоценният камък преминава в собственост на Хабсбургите.

Според информацията фамилията на Хабсбургите се притеснява, че Република Австрия може да предяви претенции към съкровището. Защото с края на империята имуществото на семейството, намиращо се в Австрия, е обявено за държавна собственост.

По-късните претенции на нацисткия режим са поети от Република Австрия след Втората световна война, според "Шпигел". Семейството поясни, че частната колекция бижута в Канада не е засегната от отчуждаването по правни причини. Според "Шпигел" те са потърсили и мнението на британския историк Ричард Басет по този въпрос.

Бижутата ще бъдат изложени в най-скоро време, но засега в Канада, а не в Австрия. Това е жест към Канада, която е дала дом на Цита след бягството ѝ от Европа през 1940 година, каза Карл Хабсбург.

Въпреки това не всички предмети са се появили отново: освен диамантената корона на императрица Елизабет (Сиси) липсват и много други бижута, които са се намирали в съкровищницата, преди да бъдат пренесени в Швейцария. Според Хабсбург местонахождението им е неизвестно.

# фамилията на Хабсбургите #съкровището на Хабсбургите

