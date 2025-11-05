БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Турското кафе беше регистрирано от ЕС като "гарантиран традиционен продукт"

Напитката е включена и в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

чака турското кафе беше регистрирано гарантиран традиционен продукт
Турското кафе беше вписано в регистъра на ЕС като наименование на "гарантиран традиционен продукт", съобщи на сайта си Съюзът на търговските камари и стоковите борси на Турция (TOBB). Решението е взето след подадена от TOBB молба и публикувано в официалния вестник на Европейския съюз, поясниха от Асоциацията.

Процесът по регистрацията е отнел три месеца, а турското кафе е първият "гарантиран традиционен продукт", регистриран от Турция в ЕС, пише в съобщението.

"Турското кафе, един от най-дълбоко вкоренените символи на нашата култура, е включено и в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. С история от над 500 години то не е просто напитка, а символ на нашето гостоприемство, общуване и приятелство. Като TOBB продължаваме да работим за защита, популяризиране в световен мащаб и регистриране на нашите местни и традиционни ценности", посочиха още от асоциацията.

Междувременно т.нар. кайтаз бюрек - вид баничка с кайма, и газиантепският лахмаджун са били сертифицирани от ЕС със защитено географско указание, съобщи в профила си в социалнaта мрежа Екс председателят на ТОВВ Рифат Хисарджъклъоглу,

Гарантираният традиционен продукт е обозначение на ЕС за селскостопански и хранителни продукти, произведени по традиционни методи, от традиционни суровини или съставки. За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион, т.е. продуктът може да бъде произвеждан и извън региона или страната, от която произлиза.

