Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

63-годишен мъж загина при катастрофа между два мотора на пътя Пловдив – Калояново. Инцидентът е станал около 10:30 часа на разклона за село Царимир.

Според очевидци, двата мотора са се движили един след друг. По неясни до момента причини вторият се блъснал в първия и водачът е загинал на място. Огледът продължава, движението в участъка е силно затруднено.

Автор: Деница Торньова

Междувременно жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново - Русе. Инцидентът е станал в участъка между селата Раданово и Петко Каравелово.

Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинала е жената, която е управлявала колата. Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходни маршрути.

Автор: Мирела Дончева