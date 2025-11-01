БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Снимка: БНТ
63-годишен мъж загина при катастрофа между два мотора на пътя Пловдив – Калояново. Инцидентът е станал около 10:30 часа на разклона за село Царимир.

Според очевидци, двата мотора са се движили един след друг. По неясни до момента причини вторият се блъснал в първия и водачът е загинал на място. Огледът продължава, движението в участъка е силно затруднено.

Автор: Деница Торньова

Междувременно жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново - Русе. Инцидентът е станал в участъка между селата Раданово и Петко Каравелово.

Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинала е жената, която е управлявала колата. Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходни маршрути.

Автор: Мирела Дончева

#жертви при катастрофи #загинал моторист #загинала жена

