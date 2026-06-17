РБ Лайпциг освободи Оле Вернер въпреки класирането за Шампионската лига

РБ Лайпциг изненадващо се раздели със старши треньора Оле Вернер само година след назначаването му, въпреки че под негово ръководство тимът завърши на трето място в Бундеслигата и си осигури завръщане в Шампионската лига.

Новината беше официално потвърдена от клуба, като заедно с Вернер постовете си напускат и неговите помощници Том Чикон и Патрик Колман.

"Прекарахме последните дни в задълбочен анализ на изминалия сезон. След обсъжданията стигнахме до извода, че е необходима промяна на треньорския пост“, заяви спортният директор Марсел Шафер.

Той подчерта, че щабът е изиграл важна роля за успешното завръщане на отбора в Шампионската лига, но клубът смята, че следващият етап от развитието изисква различен подход.

Вернер пое Лайпциг през лятото на 2025 година, след като напусна Вердер Бремен. Под негово ръководство „биковете“ направиха сериозна крачка напред, изкачвайки се от седмото до третото място в германския елит. Отборът достигна и до четвъртфиналите за Купата на Германия, а освен това остана само на две точки от клубния рекорд по спечелени точки в Бундеслигата.

Въпреки резултатите германските медии твърдят, че ръководството на клуба, включително председателят на надзорния съвет Оливер Минцлаф и футболният директор на глобалната мрежа на Ред Бул Юрген Клоп, не са били напълно удовлетворени от стила на игра на отбора.

Според информации на местната преса Вернер е бил близо до уволнение на два пъти през сезона, но е запазил поста си благодарение на подкрепата на Марсел Шафер.

От клуба обявиха, че скоро ще представят наследника на 38-годишния специалист. Сред основните фаворити за поста е бившият аржентински национал Мартин Демикелис, който за последно води испанския Майорка. Другият вариант пред ръководството е бил Сеск Фабрегас, но испанецът е предпочел да остане начело на италианския Комо.