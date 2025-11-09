Реал Мадрид се спъна в градското дерби с Райо Валекано

Лидерът в Ла Лига Реал Мадрид записа нова издънка, след като завърши 0:0 при гостуването си на Райо Валекано в мач от 12-ия кръг на испанското първенство.

На стадион „Вайекас“ „кралският клуб“ показа игра, далеч от обичайните си стандарти, и може да се смята за щастлив, че напусна терена без поражение.

Домакините изиграха силен мач, особено след почивката, когато пропуснаха няколко отлични възможности. В 51-вата минута удар на Хорхе де Фрутос мина на сантиметри покрай гредата, а в 67-ата Алваро Гарсия от чиста позиция прати топката над вратата на Лунин.

Реал така и не намери път към гола и записа втори пореден двубой без попадение през седмицата.

Въпреки равенството мадридчани запазват първото си място с 31 точки, но преднината им може да бъде намалена до три, ако по-късно днес Барселона победи Селта във Виго. Райо Валекано заема 12-ата позиция с актив от 15 точки.