Рейнджърс спечели дербито "Олд Фърм" след обрат като гост на Селтик

Съперникът на Лудогорец в Лига Европа - Глазгоу Рейнджърс, победи Селтик 3:1 като гост след обрат в дербито на Шотландия в 21-вия кръг от първенството.

Ян Хьон-Джун откри резултата за Селтик в 19-ата минута, след като проби в наказателното поле и се разписа с плътен шут в близкия ъгъл. Селтик доминираше през първата част, отправяйки още 4 точни удара към вратата на Джак Бътланд, но английският страж отрази всеки един от тях.

През второто полувреме домакините отново имаха повече шансове, но Бътланд отново беше непробиваем, а мачът пое в съвсем различна посока. Юсеф Шермити изравни резултата в 50-ата минута и добави второ попадение за Рейнджърс девет минути по-късно. В 71-вата минута играещият под наем от английския Тотнъм Майки Мур затвърди обрата с трети гол, с което донесе трите точки на тима воден от Дани Рьол.

Така Рейнджърс се изравни със Селтик по точки с 38, но все още заема третото място в класирането заради по-малко отбелязани голове. Хартс е първи с 41 точки, но с двубой по-малко.

Рейнджърс приема Лудогорец на 22 януари на стадион "Айброкс" в мач от основната фаза на Лига Европа.