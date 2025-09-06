БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реми за Антоанета Стефанова в третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ

Спорт
Българката си подели точките с Маили-Джейд Уелет.

Иван Чепаринов, Антоанета Стефанова
Снимка: БТА
Антоанета Стефанова направи реми в третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд. На узбекистанска територия Българката игра с белите фигури и подели точките с Маили-Джейд Уелет след 42-ия ход. Родната представителка вече има 2 точки и е на 20-та позиция в класирането до момента.

Другата българка в женската надпревара Нургюл Салимова се поздрави с успех. С белите фигури тя се наложи срещу Лея Гарифулина на 81-ия ход. Салимова вече има 2 точки в актива си и е на шестата позиция в подреждането.

При мъжете Иван Чепаринов също записа победа. С черните фигури той се наложи срещу Джавокир Синдаров от Узбекистан на 64-ия ход. Българинът продължава без загуба след третия кръг и се намира 13-то място с 2 актив от точки.

Големият швейцарски турнир на ФИДЕ е в общо 11 кръга и с награден фонд от над 850 хиляди щатски долара.

#Антоанета Стефанова

