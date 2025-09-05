БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Антоанета Стефанова записа първа победа на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ

Останалите ни двама представители направиха ремита.

антоанета стефанова приключи световната купа батуми
Снимка: БТА
Бившата световна шампионка Антоанета Стефанова записа първа победа, а Иван Чепаринов и Нургюл Салимова направиха ремита в партиите си от втория кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан.

При дамите Стефанова измъкна след 99 хода игра победата с черните фигури срещу Елназ Калиахмет от Казахстан. Българката използва целия си опит, за да излъже в напълно равен ендшпил играещата с белите фигури представителка на азиатската страна.

С победата си Антоанета Стефанова вече има 1,5 от възможни 2 точки.

Другата българка в женската надпревара Салимова направи реми с черните фигури с индийската гросмайсторка Харика Дронавали. За 30 хода двете стигнаха до топовен ендшпил, в който имаха по четири пешки, разположени на царския фланг. Позицията не предполагаше никакво печелившо развитие и сравнително бързо ремито бе фиксирано.

Така Нургюл Салимова вече има 1 точка в актива си.

При мъжете Чепаринов също продължава без загуба. С белите фигури той и американецът Ханс Ниман разделиха точките след 31 хода игра. В напълно равна позиция двамата направиха трикратно повторение и вече имат по 1 точка.

Големият швейцарски турнир на ФИДЕ продължава в събота с третия кръг. Надпреварата е в общо 11 кръга и с награден фонд от над 850 хиляди щатски долара.

