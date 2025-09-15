С две ремита и загуба приключи българското участие на турнир по шахмат в Самарканд

С две ремита и загуба приключи българското участие на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд.

В последния 11-и кръг при мъжете Иван Чепаринов имаше за съперник гросмайсторката от Индия Дивя Дешмух. Българинът, който бе с черните фигури, не успя да получи предимство в нито един момент от играта и партията завърши с реми на 48-мия ход.

По този начин роденият в Асеновград Чепаринов завърши турнира с 5 точки и на 74-то място.

При жените с черните фигури Нюргюл Салимова изпусна спечелена позиция срещу канадката Майли-Джейд Уле и след 97 хода северноамериканката успя да вземе половин точка. С това Салимова завърши турнира с 4,5 точки и на 43-та позиция.

По-напред от нея е Антоанета Стефанова. С 5,5 точки бившата световна шампионка се класира на 31-во място. В последния 11-и кръг Стефанова загуби с белите фигури от естонката Май Нарва, което бе трето поражение за нея в заключителните четири кръга.

Шампион при мъжете с 8 точки стана нидерландецът Аниш Гири. Втори със 7,5 точки е германецът Матиас Блубаум, а трети също със 7,5 точки е играещият за Франция Алиреза Фируджа.

При жените победителка в турнира е индийката Вайшали Рамешбабу с 8 точки. Втора със същия актив е Катерина Лагно, а трета със 7,5 точки е Бибисара Асаубайева от Казахстан.

Класираните на първо и второ място в двете надпревари спечелиха право да участват в Турнира на претендентите за световната титла.