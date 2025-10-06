Националите по шахмат с победи в Батуми

Победи във втория кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми записаха националните отбори на България по шахмат при мъжете и жените. Женският тим се справи с 2,5:1,5 точки със състава на Нидерландия.

Победи за България записаха Нургюл Салимова, която се наложи с белите фигури над Махтелд ван Фореест, и Виктория Радева, която се справи с Марлис Бенсдорп-Де Лабака също с белите фигури.

На първа дъска Антоанета Стефанова завърши реми с черните с Елине Руберс, а поражението, което претърпя Белослава Кръстева на трета дъска от Анна-Мая Казарян, само оформи крайния резултат.

С победата си България запазва пълния си актив от 4 мач-точки, след като надделя на старта над Чехия.

При мъжете националите, водени от старши треньора Кирил Георгиев, постигнаха първа победа след 2,:1,5 точки срещу Исландия.

Мартин Петров с белите фигури на втора дъска и Момчил Петков с черните фигури на трета дъска записаха победи над Гудмундур Кяртансон и Ханес Стефансон.

Радослав Димитров направи реми на четвърта дъска с Александър Домалчук-Йонасон, а на първа дъска Аркадий Найдич отстъпи пред Вигнир Стефансон.

Във вторник предстоят партиите от третия кръг на турнира.