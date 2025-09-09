БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антоанета Стефанова записа нова престижна победа на турнира на ФИДЕ

от БНТ
Спорт
Нургюл Салимова и Иван Чепаринов пък направиха ремита.

Антоанета Стефанова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Антоанета Стефанова продължава с чудесното си представяне на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан.

В сблъсък между две бивши световни шампионки от шестия кръг на надпреварата българката спечели с черните фигури срещу китайката Тан Чжуни за 40 хода и вече има актив от 4,5 точки.

Стефанова напълно надигра втората в стартовия списък и още на 25-ия ход имаше печеливша позиция пред себе си, която малко по-късно официално превърна в третата си победа от старта на турнира.

Престижен резултат записа и другата българка в състезанието при дамите Нургюл Салимова. С белите фигури тя направи реми за 25 хода срещу бившата световна шампионка Анна Музичук. То бе форсирано от украинката, която трябваше да търси вечен шах в позиция с две пешки по-малко.

След днешния кръг Салимова има 3 точки в актива си.

При мъжете Иван Чепаринов направи реми с белите фигури с американеца Самарканд Севиан за 40 хода. Българинът имаше много солидна позиция през цялата партия, но не успя да я развие, за да стигне до победата. Той продължава с 3,5 точки в турнира с една победа, пет ремита и нито едно поражение.

Наградният фонд на надпреварата в Самарканд е 855 хиляди долара. Турнирът, който е в 11 кръга, продължава в четвъртък с партиите от седмия тур, а в сряда е почивен ден за участниците и при мъжете, и при жените.

