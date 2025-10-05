Женският отбор на България с победоносен старт на европейското по шах

Женският тим на България стартира с победа на европейското отборно първенство по шах в Батуми. На грузинска земя българките постигнаха успех над Чехия с 4:0. Действащите шампионки, които триумфираха с титлата в Будва през 2023 година, нямаха големи проблеми на старта.

На първа дъска Антоанета Стефанова победи Юлия Мовсесян, а другият успех с белите фигури бе за Белослава Кръстева над Йоана Ворек на трета дъска. Нургюл Салимова на втора дъска и дебютантката в тима Надя Тончева на четвърта дъска спечелиха с черните фигури респективно срещу Лада Зелбова и Анна Лхотска.

При мъжете националният отбор на България отстъпи в първия кръг на един от фаворитите за златото - Нидерландия, с резултат от 0,5:3,5 точки.

Единственото реми бе постигнато от Момчил Петков на трета дъска, който раздели точката с белите фигури с Макс Вармердам. Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров допуснаха загуби съответно от Аниш Гири, Йорден ван Фореест Ервин л'Ами.

При мъжете участват 40 отбора.

Европейското първенство продължава в понеделник с партиите от втория кръг.